Fraudeurjacht in Turkije gaat niet door: Den Haag niet in zee met commerciële bureaus

Vier grote steden kloppen aan bij minister: ‘Betaal leraren in grote stad meer’

5 september De onderwijswethouders van de vier grote steden vinden dat leerkrachten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht een hoger salaris moeten krijgen dan elders in het land. Ze pleiten in een brief aan minister Arie Slob voor invoering van een ‘grotestedentoelage’.