Fred bleek toch meer dan een huisgenoot: ‘Het kan raar lopen’

René wint voor de tweede keer ut Haags Dictei: ‘Er zaten nu wel hele andere woorden in’

16:46 René Alblas won gisteren het Haags coronadictei gepresenteerd door Sjaak Bral in, hoe kan het ook anders, het Boutique Hotel Corona aan het Buitenhof. Met tien fouten steeg hij boven de rest uit en daarmee wint Alblas een overnachting in het hotel in een kamer met jacuzzi én een jaar lang wc-papier. We belden even met de gelukkige winnaar.