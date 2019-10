Fred interesseert zijn blote achterkant geen bal

Blokje rondGroot, klein, knap of mooi van lelijkheid... Een hond is onze beste vriend. Voor deze rubriek wandelen we met viervoeters die, na pech of tegenslag, op zoek zijn naar een nieuwe baas. Deze week liep verslaggeefster Nicolette van der Werff een rondje met Fred.

Fred lijkt van voren op een kortpotige labrador en van achteren op een stevige shiba. Shiba’s komen uit Japan. Volgens de overlevering is het ras duizenden jaren oud en heeft de krulstaart de functie om de hond een adellijke uitstraling te geven. Dat snap ik niet. Want dankzij die krulstaart kijk je toch recht in het boze oog. Doorgaans niet het mooiste gedeelte van een hond, ben ik van mening. Maar liefhebbers van akita’s, siberische husky’s, keeshonden, chow-chows en vele andere rassen zullen het anders zien.

Fred interesseert zijn blote achterkant echter geen bal. De één jaar oude kruising komt van Lesbos en is door de zwerfhondenstichting We are here Lesvos naar Nederland gehaald. Fred wil contact en doet dat op een manier die, als je er niet van tevoren op gewezen wordt, schrik aanjaagt. Fred begroet me bij binnenkomst door direct m’n hand te schudden. Met z’n bek. Ik voel z’n tanden en moet er om lachen. ,,Wat is-ie onhandig in z’n enthousiasme”, denk ik en doe hem z’n riem om. Als je ooit door een hond gebeten bent ken je de kracht waarmee een beet gepaard gaat. Het bijten van Fred is veel meer een soort voelen of proeven. Hij doet je geen pijn maar reken maar dat je buurmeisje het op een gillen zet als ze haar handje in de bek van Fred ziet verdwijnen. Als Freds toekomstige baas een buurmeisje heeft kan hij dat handenschudden dus maar beter afleren.

Communicatief

Fred is 41 cm hoog en een halve meter lang. Hij is een communicatief dier. Hij wil dat je met hem praat en vervolgens praat hij terug. Piepend, miepend en zachtjes blaffend. Als het niet lukt om de aandacht te krijgen blaft hij niet harder maar hoger. De alarmerende piepblaf is misschien ook iets waar een baas met Fred aan zou kunnen werken.

Fred komt van de straten op Lesbos. Hij kent onze mensenmanieren nog niet zo goed. Zijn karakter is echter goedaardig, intelligent en enthousiast.

Omdat hij zo jong en mensvriendelijk is kan hij nog alles leren. Dit is echter geen kant en klaar opgevoed huisdier. Fred heeft tijd en aandacht nodig. Maar daar komt een heleboel kameraadschap voor terug. En kom daar nog maar eens om, om kameraadschap. Meer info over Fred bij zijn pleegfamilie: 06 26623150.