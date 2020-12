Freek en zijn Nicole zijn veeboer en natuurbeschermer, een spannende mix

Megalabora­to­ri­um in Rijswijk geopend: dagelijks analyse van 55.000 testen

10 december In Rijswijk is vandaag een megalaboratorium geopend waar op termijn 55.000 PCR-testen geanalyseerd kunnen worden. Het lab met de grootte die vergelijkbaar is met twee grote supermarkten is in negen weken tijd gerealiseerd.