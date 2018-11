'Freek' overleefde alle stormen

Het was tot 2011 een vertrouwd beeld voor iedereen die over de drukke laan naar Scheveningen reed: twee kazernes aan weerszijden van de weg, met gebouwen van rode baksteen die er identitiek uitzagen. Maar het militaire complex werd gehalveerd. De Alexanderkazerne is gesloopt voor nieuwbouw van het Internationaal Strafhof.



Het geluid van paardenhoeven is verstomd, de schoten op het exercitieterrein en de bevelen van de officieren klinken niet meer. Er staat geen soldaat meer op wacht bij de poort van de 'Alex', volgens de Haagsche Courant in de jaren 60 toch dé plek voor een dienstplichtige. 'Voor hem lonkte het volle leven. Meisjes in zomerjurken en met verwaaide haren, die in groepjes voorbij fietsen op weg naar het strand', staat te lezen in Gelegerd in Den Haag, een uitgave van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Daarin heeft historicus Joep van Hoof, die bij dit instituut werkte, vlak voor zijn pensioen de bijzondere geschiedenis van het kazernecomplex vastgelegd.



De krijgsmacht was altijd belangrijk voor Den Haag, maar de kazernes namen wel veel ruimte in. De oude 'Freek' en de 'Alex' stonden in de 19de eeuw namelijk in de binnenstad. In 1937 betaalde de stad 3 miljoen gulden om beschikking te krijgen over de gronden. Er was woningnood. Bovendien klaagden mensen over 'lawaai en een penetrante paardenlucht' bij de Alexanderkazerne.