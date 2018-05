Freestyle kampioenschappen in Beach Stadion

Voor het tweede jaar op rij wordt Pro Freestyle The Hague gehouden. Dit weekend verzamelen honderden freerunners en freestyle sporters zich voor vier dagen vol wedstrijden in het Haagse Beach Stadion.

Tijdens het weekend staan de drie sporten freerunnen, skaten en BMX'en centraal, maar ook zijn stuntsteppers en inline skaters aanwezig. ,,Dit zijn sporten die in opkomst zijn en vooral populair zijn onder jongeren", legt Dick-Jan Leegwater, organisator van Pro Freestyle, uit. ,,BMX'ers doen sinds 2008 mee aan de Olympische Spelen en de freerunners mogen waarschijnlijk vanaf 2024 deelnemen."

Leegwater vindt het belangrijk aandacht te vragen voor deze sporten. ,,Toen wij begonnen met de organisatie van de eerste Pro Freestyle The Hague stonden deze sporten nog niet op de agenda van de Olypische Spelen. Nu ze steeds groter worden, heeft Pro Freestyle de wind behoorlijk mee."

Quote Vooral onder jongeren worden deze sporten steeds populair­der Dick-Jan Leegwater

Het sportevenement wordt voor de tweede keer gehouden, net als vorig jaar op het sportstrand van Den Haag. ,,De eerste editie was al een groot succes. Dit jaar verwachten we 25.000 bezoekers en doen zo'n 350 deelnemers mee. Meer dan tweederde daarvan komt uit het buitenland. We houden rekening met meer aanloop dan vorig jaar omdat het event nu in een lang weekend valt."

Primeur

Dit jaar heeft de organisatie een primeur op het evenement. ,,Voor het eerst in de geschiedenis van het Europees Kampioenschap steppen, wordt deze niet in Engeland gehouden maar in Den Haag." De finale van deze sport vindt zaterdag plaats. Verder komen dit jaar zestig deelnemers naar Scheveningen voor de kwalificatie van het Europese skateboardtoernooi. ,,Wat hier heel bijzonder aan is, is dat dit jaar ook veel vrouwen meedoen aan deze wedstrijd."

Naast de kwalificatiewedstrijden en Nederlandse Kampioenschappen mogen maandag ook amateurs meedoen. ,,Ook zij kunnen hun kunsten laten zien op het middenveld van het Beach Stadion. Hier is speciaal voor dit event een BMX- en skateboardbaan gecreëerd."