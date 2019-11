Frietbakker Edsel (63) niet bang voor gewapende overvaller: ‘Een klootzak, met zo’n nepdingetje’

Vrouw (39) die echtgenoot meerdere malen stak blijft langer vastzitten: ‘Hij is zelf tegen het mes gelopen’

19:19 De 39-jarige vrouw die in augustus haar man neerstak in een hotel in Voorburg blijft langer vastzitten. Dat besloot de rechter vandaag. Het OM verdenkt haar van een poging tot moord.