Frietboer eist geld van Haags stadsbestuur

De Zeeuw, die vaker bij popconcerten staat, wilde er op tijd bij zijn en diende al op 21 maart 2016 zijn vergunningsaanvraag in voor een standplaats op het Korte Voorhout aan de kant waar nu het gebouw van de Hoge Raad staat. Dat kon niet, reageerde de gemeente. Daar moest de ME staan. Geen standplaatsvergunning dus. Een alternatieve plek op het Koekamptracé kreeg hij ook niet. Het lucratieve concert ging aan zijn neus voorbij.

Zijn concurrent Van der Wulp ging het beter af. ‘’Die is misschien assertiever’’, zei een woordvoerder van de gemeente dinsdag tegen de Raad van State. Van der Wulp diende zijn aanvraag in mei 2016 in voor het Korte Voorhout bij de Hoge Raad. Van de gemeente mocht hij daar niet staan maar deze snackboer kreeg wel het aanbod van de gemeente voor een plek aan de overkant bij het ministerie van Financiën. Van der Wulp ging echter toch bij de Hoge Raad staan, zegt Geschiere die er foto’s van heeft gemaakt. ‘’De gemeente heeft daar niets tegen gedaan. En hij had ook een hotdogkraam op het Koekamptracé’’. De Zeeuwse frietbakker vindt dat hij eerder recht had op een vergunning dan zijn concurrent en hij had ook wel wat hulp van de gemeente willen hebben.