Frits Snapper was niet de enige Hagenaar die in de Tweede Wereldoorlog meevocht met partizanen

‘Filmpjes over demonstra­tie bruisen op internet, maar vertrouwen in politie is hoog’

19:08 Het waren 37 aanhoudingen in plaats van de 425 van een week eerder en ook liep het zondag niet uit op ongeregeldheden. Wel doken er opnieuw filmpjes op van het politie-optreden in Den Haag. Voorzien van veelvuldig commentaar in allerlei geuren en kleuren. Volgens socioloog Jaap Timmer heeft de Nederlander echter gemiddeld genomen meer en meer vertrouwen in de politie.