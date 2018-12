‘From scratch’ blazen in het Haagse Atrium

Wat is de rol van Tavenu bij het festival?

,,In het Atrium speelt zaterdag van 12.30 tot 14.30 uur het scratch­orkest. Iedereen uit Den Haag die een blaasinstrument bespeelt kon zich aanmelden. De basis van het orkest wordt gevormd door Tavenu en collega-muzikanten van theaterfanfare Kunst voor het Volk. We hebben alle twee dezelfde dirigent, Sarif Tribou, dus dat is heel handig.’’



Veel geoefend?

,,Twee keer hebben we samen gespeeld en voor het optreden kunnen we nog één keer oefenen. Het zal fantastisch klinken, honderd muzikanten in het Atrium.’’



Kun je meer vertellen over Johan de Meij en waarom hij zo belangrijk is?

,,Er is wereldwijd waarschijnlijk geen enkele harmonie of fanfare te vinden die geen muziek van Johan de Meij heeft gespeeld. Hij is veel gevraagd als gastdirigent en docent en wordt vaak uitgenodigd om over zijn eigen werken te praten en zijn eigen werk uit te voeren.’’