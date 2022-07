Fruitschaaltjes, mozzarellazakjes, etiketten: Xycle wil ‘moeilijk’ plastic een tweede leven geven

Eerst maar eens wat ontnuchterende cijfers: minder dan de helft van al het plastic verpakkingsmateriaal dat we in Nederland gebruiken, wordt gerecycled. Weinig? Veel andere Europese landen doen het nog veel slechter dan wij, om over Amerika nog maar te zwijgen. Daar wordt slechts 8 procent ingezameld en de vraag is hoeveel er daadwerkelijk wordt hergebruikt. Wereldwijd zijn de cijfers al helemaal bedroevend: schattingen komen niet verder dan 2 tot 5 procent hergebruik. Veel plastic verdwijnt dus in de oven, of, nog erger, in het milieu.