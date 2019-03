Full Moon raakt harten

Stap op een doordeweekse dag rond lunchtijd Full Moon City in Chinatown in Den Haag binnen en het is er gegarandeerd stampvol. Uit alle hoeken van het land reizen Chinezen al jarenlang af naar het restaurant in Den Haag. Niét voor babi pangang, koe loe yuk of saté, maar voor traditionele en tegelijkertijd moderne dim- sumgerechten: gefrituurde en gestoomde deeghapjes gevuld met groente, vlees, vis en/of rijst. Ruim tachtig staan er op de magazine-achtige menukaart, maar je kunt ook kiezen uit andere wok-, seafood en grillgerechten of zogeheten Hong Kong barbecue.