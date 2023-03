Fundaparel: de Lourdeskerk op Scheveningen staat te huur

Babette (51) is de eerste stadsteke­naar van Den Haag: En ook jij kan door haar getekend worden

Of je nou demonstrant van Extinction Rebellion bent of nieuwe schoenen shopt in de Grote Marktstraat. Babette Wagenvoort (52) tekent alles als nieuwe, officiële stadstekenaar. Een keer per maand is haar werk te zien in deze krant. ‘Ik pik interessante momenten en mensen eruit.’