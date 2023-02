Fundaparel: dit herenhuis heeft een luxe slaapkamer met daarin een bad

Waar blijft de Dirk in oude Rock Pala­ce-pand? ‘Hebben het over een supermarkt­je, het is geen kerncentra­le’

De voormalige locatie van Rock Palace aan de Torenstraat in de Haagse binnenstad is nog steeds niet open als supermarkt. Al vier jaar lang staat het pand leeg. Eerst zou er een Lidl openen, in 2022 een Dirk van den Broek. Wat is er aan de hand?

7 februari