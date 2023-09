Fundaparel: woning met adembenemend uitzicht op natuurgebied de Driemanspolder

Geen parkeer­plek­ken meer bij strand Wassenaar­se Slag door drukte

Het is druk op de stranden. Veel parkeerplaatsen aan de kust zijn vol, en gemeenten roepen bezoekers op met het openbaar vervoer of op de fiets te komen. Ook bij het strand bij Wassenaarse Slag en in Scheveningen zijn geen parkeerplekken meer beschikbaar, meldt de gemeente op Twitter.