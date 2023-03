Fusie LangeLand Ziekenhuis definitief: nieuwe naam volgt over drie maanden

indebuurt.nl Wow! Het noorder­licht is gewoon op Kijkduin te zien

Heel soms is het noorderlicht of ‘aurora borealis’ in Nederland te zien. De Loosduiner Frits van Gaans had gisteren geluk. Tijdens een strandwandeling op Kijkduin maakte hij deze foto’s van het indrukwekkende natuurverschijnsel, gewoon met zijn mobieltje.