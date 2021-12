FvD doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag, Westland en Zoetermeer

Het is voor het eerst dat Hagenaars, Westlanders en Zoetermeerders hun stem uit kunnen brengen op de partij die zegt ‘als enige een fundamenteel andere visie tegenover die van de gevestigde kartelpartijen te stellen.’ De partij schrijft in een verklaring in alle 50 gemeenten, waaronder grote steden zoals Den Haag, Rotterdam en Utrecht, te zullen streven naar afschaffing van de coronamaatregelen, niet mee te werken aan duurzaamheidsontwikkelingen en de komst van asielzoekerscentra. Ook wil de partij een lokaal referendum invoeren ‘om de lokale democratie te herstellen’.



Wie in Den Haag, Westland en Zoetermeer de lijsttrekkers worden en hoe de kandidatenlijsten eruit gaan zien, is nog niet bekend gemaakt. Ook de verkiezingsprogramma's voor de verschillende gemeenten worden op een later moment gepresenteerd.