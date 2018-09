Fysiotherapeut die patiënte betastte hoort eis van 24 maanden cel

Het slachtoffer was onder behandeling van de fysiotherapeut die werkte bij een praktijk in Den Haag die gespecialiseerd is in rugproblemen. In februari stelde hij de vrouw voor bij haar thuis in Den Haag een extra massage te geven. Hij deed dat volgens justitie in een chatgesprek op LinkedIn. De toon van het gesprek zou op een gegeven moment van beide kanten wat flirterig zijn geworden. De vrouw vond dat de ‘fysio’ daar in op een bepaald moment te ver ging en zei daar niet van gediend te zijn. Pas nadat B. had gemeld zich professioneel te zullen opstellen en geen bijbedoelingen te hebben, stemde de vrouw in met het thuisbezoek.