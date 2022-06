G. (28) mishandelde zijn ex en gooide haar konijnen van acht hoog naar beneden: ‘Eentje spartelde nog’

dure tijd Den Haag telt al achttien Broodfond­sen, welke zelfstandi­ge onderne­mers willen ook meedoen?

Werken als kleine zelfstandige is zo gek nog niet. Je bepaalt zelf je werktijden en geen baas hijgt je in je nek. Maar wat als je ziek wordt? Het Broodfonds biedt uitkomst, ook in Den Haag. Volgende week maandag is er in Theater Dakota een informatieavond voor belangstellenden.

14:34