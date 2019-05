'Ga je dood, opa? Dat wil ik niet'

Nieuw hotel Van der Valk met wellness en casino verrijst langs A12 bij Zoetermeer

19:03 Bezoekers die wel eens wat langer in Zoetermeer zouden willen blijven, kunnen in de toekomst overnachten in een Van der Valk hotel langs de A12. Als het aan het stadsbestuur ligt, verschijnt er aan de Zilverstraat een flinke vestiging van de hotelketen.