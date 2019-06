‘Ga niet altijd naar de geijkte plekken’

Ze fietsen samen heel de stad door op zoek naar bijzondere plekjes: vriendinnen Marlies en Barbara, allebei geboren en getogen in Den Haag, communicatieadviseurs én echte levensgenieters.



,,We speelden al jaren met de gedachte dat we samen iets moesten gaan ondernemen”, vertelt Marlies. ,,Iets vanuit onze eigen passie en waarmee we anderen energie kunnen geven.” Barbara valt bij: ,,Opeens wisten we het: Haagse schatten. Daarin komt alles wat ons bindt samen: onze liefde voor Den Haag, eten en drinken, ontdekken en dat vervolgens delen. Op ons platform staan de leukste cadeauwinkeltjes, onontdekte wijnbars of tentjes waar je echt goede koffie kunt drinken.”



Vandaag zijn ze samen neergestreken bij een van hun eigen favoriete ‘Haagse schatten’: Juni Café in het Nutshuis. In de tuin klinken kerkklokken op de achtergrond, af en toe de schaterlach van Marlies of Barbara, maar verder een haast serene rust. ,,De Nutstuin is écht zo’n typische Haagse parel”, gaat Marlies verder, terwijl ze ondertussen een homemade lemonade bestelt. ,,Zo’n bijzondere onontdekte plek waar je mensen voor om laat fietsen. Maar aan de andere kant wil je hem ook het liefst voor jezelf houden.” Barbara: ,,We hopen mensen te inspireren om ergens anders naartoe te gaan dan de geijkte plekken, omdat die bekend of dichtbij zijn. Er is namelijk zoveel meer.”