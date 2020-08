Ga niet zwemmen bij Scheveningen: rioolwater op zee geloosd na stroomstoring

Schok na bekladding Indisch Monument: 'We herdenken juist álle slachtof­fers’

15 augustus De Indische gemeenschap is geschokt door de bekladding van het Indisch Monument. Het is respectloos naar de slachtoffers die er worden herdacht om zo meer aandacht te eisen voor de niet-Europese slachtoffers in WOII en de onafhankelijkheidsstrijd daarna.