Gaan de lasten van bewoners omhoog bij begrotingstekort van gemeente?

Pool scheurt levensge­vaar­lijk over A12 half Nederland door, wordt gepakt bij Malieveld

17:47 De politie heeft vandaag een Poolse automobilist achtervolgd die zeer gevaarlijk over de A12 scheurde. Delen waar de maximale snelheid 100 kilometer per uur is, werden door hem voorbij geraasd met 175 kilometer per uur.