Gaan deze Haagse toppers naar de Tweede Kamer? ‘We zijn hartstikke verkiesbaar’

Pieter Grinwis (41), plaats vijf op de kandidatenlijst van de ChristenUnie

Zijn naam zingt al een tijdje rond. Pieter Grinwis (41) is niet alleen een begenadigd raadslid in Den Haag, ook met zijn werk achter de schermen van de Tweede-Kamerfractie van de ChristenUnie valt hij op.

Zo is hij de man die tijdens de kabinetsformatie in 2017 eigenhandig de verhoging van het eigen risico in de zorg voorkwam. De Europese regels stonden een bevriezing van de lasten eigenlijk niet toe, maar Grinwis verzon een list die door de partijen gretig omarmd werd.

Quote Niemand haalt het meer in zijn hoofd om het eigen risico te verhogen Pieter Grinwis

Het scheelt de mensen in het land nog altijd 75 euro per jaar. ,,En het werkt tot op de dag van vandaag door’’, zegt de Hagenaar. ,,Niemand haalt het meer in zijn hoofd om het eigen risico te verhogen’’.

Er zijn meer voorbeelden. Simpeler, maar even doeltreffend. Zo was Grinwis ook de medewerker die CU-Kamerlid Eppo Bruins ervan overtuigde het kabinetsbesluit om de dividendbelasting af te schaffen in het parlement niet te verdedigen. ,,Dit is een meloen die we moeten doorslikken’’, zei Grinwis die zijn beeldspraak daarna terug hoorde in het debat.

De uitspraak kreeg vleugels. In een landelijke krant werd Pieter Grinwis ‘de man van de meloen’ genoemd. ,,Ik heb dat zelf nooit verteld’’, zegt hij. ,,Maar het heeft wel gewerkt. Ik denk niet dat iemand nog heeft gedacht: wat zou de ChristenUnie van die maatregel vinden?’’

Behendig

Het is Grinwis ten voeten uit. Zoals we hem ook in een kleine zeven jaar hebben leren kennen in de Haagse raad. Als een snelle denker, inhoudelijk sterk, politiek behendig en met de gave van het woord. Iemand met veel meer invloed dan je van een eenpitter als de ChristenUnie zou verwachten.

Hoe effectief hij is, blijkt wel uit de cijfers. Vorig jaar kreeg de piepkleine fractie in de gemeenteraad meer voorstellen aangenomen dan welke andere partij ook. Grinwis is vooral trots op het lachgasverbod dat er recent dankzij hem kwam. En op de stadsbrede aanscherping van het verkameringsbeleid: ,,Daarmee hebben we het echt wat kunnen betekenen voor de leefbaarheid in de Haagse wijken.

Quote Je kunt in het andere Den Haag heel veel bedenken, maar in dit Den Haag moet het werken . Hier zie je wat het voor de mensen doet Pieter Grinwis

Als de nummer vijf van de landelijke ChristenUnie hoopt hij al zijn lokale ervaring straks in de Tweede Kamer kwijt te kunnen. ,,Het belang van deze jaren in de Haagse raad is niet te overschatten’’, vermoedt Pieter Grinwis. ,,Je kunt in het andere Den Haag heel veel bedenken, maar in dit Den Haag moet het werken . Hier zie je wat het voor de mensen doet.‘’

Saai?

In de Tweede Kamer zou parlementariër Grinwis zich dolgraag storten op een van de grote thema’s die de samenleving in zijn ogen onrechtvaardig maken: het Nederlandse belastingstelsel, de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Hij lacht: ,,Belastingen, dat klinkt misschien heel saai, maar ze hebben een grotere invloed op het gedrag van mensen dan een gebod of verbod.”