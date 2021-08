Gaan verdachten vrijuit bij sluiting van het Libanon Tribunaal (STL) in Leidschendam?

Het tribunaal is opgericht om de bomaanslag in Beiroet te onderzoeken, waarbij de Libanese ex-premier Rafiq Hariri en 21 anderen in 2005 om het leven kwamen. Omdat een eerlijk proces in Libanon onmogelijk leek, besloot de VN Veiligheidsraad, ook op verzoek van Libanon zelf, om een internationaal tribunaal op te richten. Het STL werd in 2009 officieel geopend en kreeg een plek in het voormalige AIVD-gebouw in Leidschendam. De nabijheid van Den Haag, de stad van vrede en recht, speelde hierbij uiteraard een rol.