Gaan we ze d’r eindelijk eens onder krijgen, die Westlanders?

Overvolle containers zijn doorn in het oog van wijkbewo­ners Leidsenha­ge: ‘Het lijkt een glasfa­briek’

3 september Rijen vol pindakaaspotten, wijnflessen en mayopotten. Ap de Heus kon zijn ogen niet geloven. In een mum van tijd veranderde de glascontainer in winkelcentrum Leidsenhage afgelopen maandag in een ware glasfabriek. ,,Voorbijgangers spraken er schande van.”