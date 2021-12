Gaat Den Haag uit de kleren? Fotograaf Leon Schröder werkt aan boek met naaktportretten van Hagenaars

„Mensen reageren vaak dat ze never-nooit naakt gaan poseren”, weet Leon Schröder uit ervaring. Hij is fotograaf, docent aan de Haagse Hogeschool, maker van het boek Naked Rotterdam en druk met the making of Naked The Hague. „Men is bang dat het slecht zou zijn voor je reputatie. Maar hoe gaaf is het als een wethouder of wie dan ook trots, kwetsbaar en naakt poseert. Dat is nog eens een statement!”