Gaat Den Haag verlengen of niet? Contract met Russische gasleverancier Gazprom loopt af

,,Het college is zich er zeer van bewust dat, na de inval van Rusland in Oekraïne, de druk toeneemt om het gascontract met Gazprom te beëindigen. Dit is ook de intentie”, meldt de gemeente. ,,Maar we zijn tegelijkertijd ook verantwoordelijk voor de continuïteit van de verwarming van de kantoren, zwembaden en sporthallen.”

Lees ook PREMIUM Contract met Gazprom kan niet worden verscheurd in Den Haag, dan de verwarming maar wat lager

Zomaar opzeggen gaat dus niet. Daarom is besloten om het lopende contract tot eind van dit jaar niet per direct op te zeggen. ,,Er zou dan snel een nieuw contract afgesloten moeten worden met een andere aanbieder, waarbij de prijs vele malen hoger uitvalt en in de praktijk de kans groot is dat er nog steeds Russisch gas afgenomen wordt. Dit komt omdat verschillende gasstromen uit de internationale markt samenkomen in de zogenoemde ‘gasrotonde’.”

Addertje

Pas in september wordt dus de knoop doorgehakt over het al dan niet verlengen van het huidige contract. Dit zou dan weer voor een jaar zijn. In de tussentijd start de gemeente met een nieuwe aanbesteding voor 2023. ,,Er is wel een risico dat geen enkele gasleverancier wil inschrijven, maar de kans hierop is aanzienlijk kleiner door het beslismoment te verschuiven naar september.”

Quote Helemaal geen gas inkopen is op termijn de beste optie

Er zit nog een addertje onder het gras. ,,Als er een nieuwe aanbesteding is kan Gazprom Nederland ook besluiten om mee te doen en op grond van de huidige aanbestedingswetgeving kunnen zij niet worden uitgesloten.”

Verder gaat de gemeente inzetten op andere energiebronnen. ,,Helemaal geen gas inkopen is op termijn de beste optie, maar om als gemeente sneller van het gas af te stappen is ook ondersteuning van het Rijk nodig. Vooralsnog is er geen landelijke of Europese richtlijn gepubliceerd.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.