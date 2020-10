Gaat deze fototentoonstelling van de lockdown in Den Haag over 50 jaar naar het Haags Historisch Museum?

Kunstcentrum Stroom heeft dit voorjaar zeven kunstenaars gevraagd een fotoproject te maken rond het thema Den Haag in coronatijd. Het resultaat is tot en met 1 november te zien op de gratis toegankelijke tentoonstelling Capturing Corona. Het werk is gemaakt voor de eeuwigheid en gaat naar de collecties van het Haags Historisch Museum en het Gemeentearchief.