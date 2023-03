Gaat Haagse singer-songwriter Toine rapper Typhoon achterna? ‘Den Haag buiten stad vertegenwoordigen’

Werkgevers houden meer rekening met medewer­kers in ramadan: ‘Heb je als bedrijf ook profijt van’

Donderdag begint voor zo'n miljoen Nederlandse moslims de jaarlijkse vastenmaand ramadan. De gelovigen onthouden zich tijdens deze maand overdag van eten, drinken en seksuele handelingen. Ook op de werkvloer is het even aanpassen. Sommigen vragen om aangepaste werktijden. En hoe zit het met het bidden? ,,Ga eens met die mensen in gesprek.’’