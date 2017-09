'Gaat het om jihadliteratuur of om Arabische Donald Duck?'

De 35 jarige Hagenaar Azzedine C., die wordt vervolgd en verdacht voor het ondersteunen en promoten van de terroristische organisatie Islamitische Staat(IS), eiste bij de Raad alsnog inzage in door politie verzamelde informatie. Op basis van die informatie adviseerde de NCTV in 2015 aan de Haagse burgemeester om het paspoort van de 35-jarige vermoedelijke jihadist in te trekken. Onder meer om te voorkomen dat hij naar Syrië reist om zich bij de IS aan te sluiten.

Diens raadsman eiste vandaag bij de Raad van State alsnog inzage in het volledige proces verbaal. De terrorismecoördinator stuurde slechts een brief met een samenvatting van het proces-verbaal naar de burgemeester van Den Haag. Daaruit zou blijken dat de man thuis over een grote hoeveelheid extreem jihadistische en islamistische literatuur beschikte. Verder wordt hij verdacht deel te nemen aan een verboden terroristische organisatie. De burgemeester nam genoegen met die samenvatting en trok het paspoort in.

Donald Duck

De Raad van State twijfelde of de burgemeester niet wat meer zijn best had moeten doen om het volledige proces verbaal te controleren. ,,Want wie zegt dat het alleen om extreme jihadistische literatuur gaat en niet om de Arabische versie van de Donald Duck,” vroeg staatsraad en rechter Nico Verheij.

De woordvoerster van de burgemeester zei dat het in dit geval om de nationale veiligheid gaat en dat de nationale overheid daarin bepalend is en niet de lokale overheid, zoals een burgemeester. Kortom, de burgemeester heeft geen zin om de NCTV nog eens te gaan controleren, zo bleek tijdens de zitting.

Toch zette de Raad van State tijdens de rechtszitting vraagtekens bij de gang van zaken omdat de burgemeester een zogenoemde vergewisplicht heeft en bijvoorbeeld onder geheimhouding het proces-verbaal had kunnen inzien. Verder kan het inbreuk in de rechtsgang van de verdachte Hagenaar betekenen, omdat hij zich niet goed kan verdedigen.

Studie

De procedure lijkt er in dit geval op dat de 35-jarige verdachte zijn onschuld moet bewijzen zonder over alle details van de aanklacht te beschikken, zo stelde een staatsraad vast. Diens raadsman tekende nog aan dat zijn cliënt het gevonden jihadistische materiaal alleen voor studiedoeleinden heeft gebruikt. Hij zou als student de extreme islamistische bewegingen onderzoeken.