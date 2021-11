Gaat temperatuur in zwembaden omlaag en wordt ons fruit duurder? Ondernemers in de knel door hoge energieprijzen

Als de hoge energieprijzen aanhouden, is de kans groot dat je meer gaat betalen voor je kilo tomaten. Dan merken we het niet alleen in de vaste lasten, maar ook aan uitgaven in de supermarkt en voor sporten. En sommige activiteiten kun je helemaal niet meer doen. ,,Er is straks geen ijsbaan meer in de zomer. Daarmee bespaar ik energiekosten.”