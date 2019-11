Gaat u nog naar de sinterklaasoptocht in Den Haag of is de lol er van af?

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) stuurde vorige maand een brief naar de sponsoren van de intocht die als gebruikelijk in Scheveningen begint. In de brief dreigde de groep om ‘speciale aandacht’ te geven aan de geldschieters als zij door zouden gaan met het sponsoren van een intocht waar zwarte pieten aan mee doen. Meerdere sponsoren zagen af van hun donatie na deze brief.



In reactie op deze brief en een aankondiging van KOZP om tijdens de intocht te demonstreren, kwamen enkele honderden mensen woensdagavond in Scheveningen bijeen om hun steun voor Zwarte Piet te uiten.



Afgelopen vrijdag werd een congres van KOZP in Den Haag op gewelddadige wijze verstoord. Ruiten van het pand werden ingegooid en auto’s van leden van de actiegroep werden beschadigd. Vijf mannen werden aangehouden, van wie er nog twee momenteel vastzitten.