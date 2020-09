Galvanischool verdeelt buurt: ‘Laten we die bouw alsjeblieft niet wéér stilleggen’

Cabaretier Harrie Jekkers treedt ondanks verbrijzel­de elleboog toch op in Zuiderpark­t­he­a­ter

22 september Goed nieuws voor fans van Harrie Jekkers (69). De cabaretier treedt in oktober toch op in het Zuiderparktheater in Den Haag. In augustus leek de cabaretreeks nog in het water te vallen nadat de Hagenaar zijn elleboog verbrijzelde bij een ongeluk.