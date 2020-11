Game over: PVV speelt in één beurt plan voor ‘e-sport hoofdstad’ Den Haag van tafel

Dat was PVV’er Sebastiaan Kruis, die het plan van Hart voor Den Haag ‘sympathiek’ vindt, maar het toch wilde afwijzen. ,,Want hoe leuk het ook is – ik ken ook de beelden van een vol voetbalstadion waar kinderen en volwassenen kijken naar mensen die computerspelletjes spelen – het is belangrijker om jongeren echt te laten sporten. Zeker in coronatijd.”