‘Gamer’ in de fout met minderjarige

D. was zelf niet bij de zaak aanwezig, omdat hij sportieve verplichtingen had. Hij is professioneel gamer met het spel Fifa. Het contract zou hem niet toelaten wedstrijden af te zeggen. Bovendien vreest hij dat werk kwijt te raken als hij moet zeggen waarom hij niet kan spelen.

Hij zou in 2013 en 2014 ontuchtige handelingen hebben gepleegd met een minderjarig meisje. Fysiek, maar ook via de webcam. Dat was gebeurd in de periode dat het Naaldwijkse slachtoffer 14 en 15 jaar was, zelf was hij toen 19. Het contact was via social media ontstaan. Twee jaar later, in 2015, kwam de zaak aan het rollen, na aangifte van het slachtoffer. Afgelopen jaar werd hij door de rechtbank veroordeeld. Het OM eiste toen een jaar gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechters veroordeelden D. tot 80 uur werkstraf.

Zedenmisdrijf

Hij ging daartegen zelf in beroep, omdat hij vindt dat ze destijds een ‘affectieve’ relatie hadden, met wederzijdse toestemming. Er was geen sprake van dwang of geweld. Bovendien wil hij het stempel van een zedenmisdrijf niet krijgen. Dus ook al legde de rechtbank hem geen celstraf op, hij ging toch in beroep. Met het risico dat hij bij een veroordeling mogelijk alsnog de cel in moet, omdat het OM opnieuw twaalf maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, tegen hem eist.

Dat verraste de advocaat van D. ,,Het is een stokoude zaak, hij is een ‘first offender’ en het risico op herhaling is laag. Hij is daarna niet meer met politie en justitie in aanraking geweest. Eigenlijk heeft hij er al een proeftijd van zes jaar op zitten.” Bovendien, zo stelt ze, zijn de problemen waar het slachtoffer nog mee kampt, niet per se terug te leiden naar de ervaringen met D.

Grenzen

Desondanks was ze te jong om haar grenzen aan te geven, vond de advocaat-generaal, die opnieuw twaalf maanden cel eiste, waarvan zes voorwaardelijk. ,,Later kwam het slachtoffer erachter dat ze het anders wilde. Daarom hebben we bescherming voor minderjarigen. Zij zijn zich nog aan het ontwikkelen en leren wat hun grenzen zijn en hoe ze die moeten aangeven.”

Het pleidooi van D.’s advocaat om de rechtszaak uit te stellen, omdat D. wel aanwezig wíl zijn, vond geen gehoor. De rechters wilden hun agenda niet opnieuw trekken. Ze vonden dat hij bij het tekenen van zijn contract had kunnen aangeven dat hij deze dag niet zou kunnen spelen. De zittingsdatum stond toen namelijk al vast.