Gang vol chemicaliën: politie denkt drugslab te hebben gevonden, maar niets blijk minder waar

Dit gele vlakje houdt literaire wereld bezig: ‘Er is iemand doodgeval­len die er te lang naar keek’

Wat zou Johannes Vermeer hebben gedacht toen hij rond 1660 een klein geel muurvlak kleurde rond de stadpoort van Delft? Ruim 460 jaar later houden minutieuze details in zijn meesterwerk Gezicht op Delft schrijvers uit de wereldliteratuur nog steeds bezig. ‘Er is ooit iemand doodgevallen die er te lang naar keek’.

2 april