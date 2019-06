Ganzeneieren in Den Haag massaal onklaar gemaakt door gemeente om plaag te voorkomen

Medewerkers van de gemeente Den Haag plegen inmiddels massaal abortus op eieren. Maar dat is nog niet genoeg. Wethouder Richard de Mos komt daarom binnenkort met een speciaal ganzenbeleid.



Vorig jaar werden door ambtenaren in de stad 1355 ganzen geteld. In vier jaar tijd is dit aantal met bijna een derde toegenomen. Dat is vooral te zien in en rond het Zuiderpark, waar minstens zeven ganzenfamilies hun kroost klaarstomen om uit te vliegen.