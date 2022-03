Garuda uit as herrezen met satés om je vingers bij af te likken

Het vroegere iconische restaurant Garoeda pal op de hoek van de Kneuterdijk en Heulstraat is omgedoopt tot Garuda by Ron Gastrobar Indonesia. Sinds enkele weken is er nu weer licht en leven in een van de eerste Indonesische restaurants van Nederland sinds 1949. Het oude restaurant in dit jugendstilpand met vijf verdiepingen en prachtige lichtinval, ging twee jaar geleden failliet, de klassieke inboedel werd geveild, waarna de bekende sterrenkok met drie eigenaren de Indische bespiegeling naar eigen hand zette.