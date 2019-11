Gaslek in pand van La Cubanita Noordeinde, gebouw ontruimd

Even vragen aan Don Bosco zoekt vrijwilli­gers vanaf 6 jaar: ‘We krijgen zelfs cv’tjes binnen van 11-jarigen’

21:11 Dat kan prima, zegt Resa Nabibaks (19), coördinator jeugdwerk bij Don Bosco in Rijswijk over de heel jonge leeftijd van vrijwilligers die ze zoeken. ,,We krijgen cv’tjes binnen van 11-jarigen.’'