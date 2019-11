Gaslek in pand van La Cubanita Noordeinde, Stedin sluit leiding

Even vragen aan Don Bosco zoekt vrijwilli­gers vanaf 6 jaar: ‘We krijgen zelfs cv’tjes binnen van 11-jarigen’

6 november Dat kan prima, zegt Resa Nabibaks (19), coördinator jeugdwerk bij Don Bosco in Rijswijk over de heel jonge leeftijd van vrijwilligers die ze zoeken. ,,We krijgen cv’tjes binnen van 11-jarigen.’'