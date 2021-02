Gaslek in riolering bij Waldeck Pyrmontkade gedicht: Situatie is weer veilig

Ruime cirkel

De gaslucht werd vanochtend ontdekt bij een woning waarna de brandweer verder onderzoek heeft gedaan. Daaruit bleek dat ook in het riool gas werd geroken. De veiligheidsdiensten schaalden flink op en doen met drie teams metingen in het riool. ,,In een ruime cirkel om de woning waar we als eerste het gas hebben geroken, zijn we langs gegaan om te controleren bij meerdere huizen. Vanuit het centrum werd gemeten tot waar de lucht wordt waargenomen”, liet een woordvoerder van de brandweer eerder weten.



Een blok huizen aan de Laan van Meerdervoort werd ontruimd. Veertig bewoners en medewerkers van de organisatie Pret in Herstel, begeleid wonen en resocialisatie van ex-verslaafden, moesten woonhuizen en het kantoor aan de Laan van Meerdervoort uit. Ze werden opgevangen in een ruimte van Pret in Herstel buiten de afzetting van het gaslek. Voor vanavond krijgen zij een andere slaapplek aangeboden. Het verkeer in de buurt was gestremd en de HTM-trams reden een paar uur niet.