Gaslekkage bij werkzaamheden op Binnenhof

De renovatie van het Binnenhof is in volle gang. Zo komt er onder meer een extra gracht, een ondergrondse entree, een uitkijktoren en een fietsenstalling onder het Plein. Vanmorgen is er tijdens de graafwerkzaamheden een gasleiding geraakt waardoor er een gaslekkage is ontstaan.



De brandweer is uitgerukt om de situatie onder controle te krijgen.