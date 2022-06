Gaslucht geroken bij werkzaamheden op Binnenhof

De renovatie van het Binnenhof is in volle gang. Zo komt er onder meer een extra gracht, een ondergrondse entree, een uitkijktoren en een fietsenstalling onder het Plein. Vanmorgen is er tijdens de graafwerkzaamheden een gaslucht geroken. Waar de lucht precies vandaan komt, is nog onduidelijk. Stedin zoekt de oorzaak. ,,Er is geen sprake van acuut gevaar”, legt een woordvoerder van de brandweer uit. ,,We zoeken uit waar het vandaan komt, daarna zal het lek worden gedicht.”