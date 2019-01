Gasten hostel Scheepmakersstraat mogen weer terug na grote brand

Volgens de brandweer is het ‘een wonder’ dat de brand beperkt is gebleven tot het ene huis in en boven de meubelopslag. ,,Er staan hier veel oude huizen in de straat en dan slaat zo’n brand snel over”, zegt de brandweerwoordvoerder. Door snel optreden van de brandweer gebeurde niet. Toch zijn de gevolgen van de brand, waarvan nog niet duidelijk is hoe die is ontstaan, fors.

Nog diep in de ochtendspits veroorzaakt de brand verkeersopstoppingen en een gestremde tram 17 op het Rijswijkseplein. Het toch altijd al drukke Rijswijkseplein is hotspot van brandweerwagens en politieauto’s. Om te kunnen blussen en hulpverlenen is ruimte nodig. ,,De brand is onder controle”, zegt de brandweerwoordvoerder rond half tien vanmorgen. Maar omdat er nog veel meubels in de opslag staan die nasmeulen, is er nog veel rookontwikkeling.

Opvang

De bewoners van de etages boven de meubelopslag zijn behoorlijk ontredderd en worden opgevangen door politiemensen. Rode Kruis-medewerkers zijn ondertussen aangekomen bij het hostel om gasten op te vangen. Die zijn vanmorgen even na half zes geëvacueerd door personeel van de StayOkay samen met brandweer en politie door deur aan deur aan te kloppen.



,,Er was geen paniek”, zegt Peter de Beer, manager operations van de landelijke StayOkay organisatie die met gezwinde spoed naar het getroffen hostel is afgereisd. Hij complimenteert de hulpdiensten en de gemeente voor de manier waarop is opgetreden. ,,Er zijn bussen gekomen om onze gasten naar een kantine van de HTM bij station Hollands Spoor te brengen.”



Volgens de brandweer was het opvangen van de gasten op een warme plek vanzelfsprekend gezien de kou en het tijdstip van de evacuatie. ,,Dan sta je opeens met 90 mensen op straat. Zo’n situatie moet je opvangen.”



Volgens De Beer van StayOkay verliep een en ander rustig en goed georganiseerd. Ook de komst van de Rode Kruismedewerkers en ambulancepersoneel met dekens is zeer goed gevallen bij het hostel. ,,Vanaf nu kunnen wij de zorg voor onze gasten weer op ons nemen”, zegt De Beer die dolblij is dat zijn gasten ongedeerd zijn gebleven.



In de tegenover de meubelopslag gelegen kinderopvang is het daarentegen veel rustiger dan op andere maandagochtenden. De 32 kinderen die er normaal worden gebracht door hun ouders zijn vanmorgen vroeg gebeld dat er voor vandaag een andere oplossing moet worden gezocht. ,,We hebben gehoord van de brandweer dat we niet open kunnen”, zegt een woordvoerster. ,,Er moet eerst worden gemeten of er niet te veel rook hangt. We weten niet hoe het nu verder gaat. Gelukkig zijn we altijd al héél vroeg open, zodat we alle ouders hebben kunnen bellen over de situatie.”



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!