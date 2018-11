Gastheer van de Bijenkorf is Bobbie de Beer

Bij de Bijenkorf is de etalage altijd net een beetje meer dan alleen een uitstalling die aan het winkelende publiek buiten laat zien wat er binnen te koop is. Dat was al zo toen het warenhuis in de jaren vijftig trendsetters aan zich bond als Dimitri Frenkel Frank (als copywriter), Willem Sandberg (adviseur aankoop kunst) en Benno Premsela (vormgever).



En dat is sindsdien altijd zo gebleven. Zoals nog niet zo lang geleden directievoorzitter Jacob de Jonge het in het Bijenkorf magazine verwoordde: 'De Bijenkorf is een theater. En in dat theater moet elke keer weer een andere voorstelling'.