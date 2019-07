Gastropub Van Kinsbergen komt jaar na opening met ‘Zeeheldenbiertjes’

Porsche schuift onder bestelbus op A12 in Den Haag

9:22 Een Porsche is gisteravond even voor middernacht onder een bestelbus terechtgekomen op de oprit van de A12 in Den Haag. Bij het ongeluk in de buurt van het Schenkviaduct waren in totaal drie voertuigen betrokken. Niemand raakte gewond.