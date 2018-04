GBLV ziet in Leidschendam-Voorburg geen heil in coalitie met VVD

Dat was vanavond in de gemeenteraad het advies van informateur Jan Antonie Bruijn. ,,De verschillen tussen deze partijen zijn overbrugbaar”, oordeelde Eerste-Kamerlid Bruijn, die meteen werd gevraagd in de komende periode ook als formateur op te treden. VVD, die bij de recente verkiezingen de grootste partij werd, had in eerste instantie een coalitie met GBLV/Gemeentebelangen willen vormen. Beide partijen zitten met negen zetels in de raad. GBLV gaf echter meteen bij informateur Bruijn aan een samenwerking met de VVD niet als een optie te beschouwen.

Advies

VVD-fractievoorzitter Astrid van Eekelen noemde de nu voorgestelde coalitie vanavond ‘een sterk en goed onderbouwd advies’. GBLV-leider Hans Peter Klazenga had het over ‘een bijzonder advies’. Hij sprak ook zijn zorg uit over de krappe meerderheid die de genoemde vier partijen in de raad hebben, 18 van de 35 zetels. ,,We zijn benieuwd.”



Van de vier partijen die de oude coalitie vormen, zou alleen de PvdA in de nieuwe alliantie in Leidschendam-Voorburg overblijven. GBLV, D66 en GroenLinks keren niet terug.



Voor de VVD betekent het dat het na vier jaar in de coalitie terugkeert. De partij stond halverwege de uitslagenavond op 21 maart nog op achterstand bij GBLV, maar haalde lokalen alsnog in en kunnen nu derhalve het voortouw nemen bij het formeren.



Informateur Bruijn voerde twee weken lang gesprekken voordat hij tot zijn eindoordeel kwam. Hij adviseert om vier wethouders aan te stellen.