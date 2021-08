Gé overleefde een sadistische kapitein en ging met zijn ballonvrienden heel Europa door

Gé werd geboren in Bandung waar zijn vader, die uit Loosduinen kwam, met zijn moeder, die een Haagse was, in de grote florerende banketbakkerij van de familie werkte. Aanvankelijk had Gé een heerlijke tropenjeugd. De inval van de Japanners maakte daar een einde aan. Gé kwam met zijn moeder, twee oudere broers, een oudere zus en een jonger zusje in het Jappenkamp terecht. Z’n vader was al weggevoerd.