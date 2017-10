'Gebiedsverbod voor imam Amaouch'

De PVV wil dat Amaouch 'zo snel mogelijk' de stad en het land uit moet, Groep de Mos pleit voor een gebiedsverbod. ,,We moeten nooit toestaan dat zo'n radicale gek onze jongeren injecteert met gif'', aldus partijleider Richard de Mos.



In augustus legde het kabinet -op uitdrukkelijk verzoek van Krikke- nog een gebiedsverbod op aan imam Fawaz Jneid vanwege haatpreken in Schilderswijk en Transvaal. Of ook Amaouch uit een deel van de stad geweerd wordt, is onduidelijk. Bij Fawaz is het volgens de autoriteiten duidelijk dat hij bijeenkomsten organiseerde in Transvaal, maar bij imam Amaouch is dat maar de vraag. Het gebiedsverbod is volgens experts daarbij ook een juridische gok.



Volgens de woordvoerder van Krikke heeft Amaouch de 'nadrukkelijke aandacht': ,,We houden hem nauwgezet in de gaten. Zijn uitlatingen in het verleden bieden voldoende aanleiding om te willen weten wat hij nu doet.''